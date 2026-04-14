«Смешаем карты»: Марукян объявил об участии в парламентских выборах

Партия "Просвещенная Армения" примет участие в парламентских выборах.

Об этом сообщил в соцсетях ее лидер Эдмон Марукян.

По его словам, партия пришла к этому решению после анализа политической ситуации.

"Мы увидели, что повестка, которую мы предлагаем обществу — прекращение хаоса и переход к спокойной, предсказуемой жизни без авантюр, — сегодня не представлена. Такого предложения в политическом поле нет", — заявил Марукян.

Он отметил, что в течение шести месяцев предпринимались попытки сформировать единый оппозиционный список, однако достичь этого не удалось.

Марукян добавил, что участие его партии в выборах "смешает карты" многим политическим силам, подчеркнув, что основной целью остается служение государству.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Об участии в них уже заявили правящая партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна, а также блок "Сильная Армения" во главе с Самвелом Карапетяном.

Бизнесмен Гагик Царукян намерен участвовать в выборах в рамках инициативы "Предложение для Армении", формат которой пока не уточнен. О намерении участвовать в выборах также заявили инициатива "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна и "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна. Кандидатом от АНК выдвинут Левон Зурабян. Партия "Новая сила" выдвинула кандидатом в премьер-министры бывшего мэра Еревана Айка Марутяна.

