Казахстан рассматривает участие в конкурсе «Евровидение»

В министерстве культуры и информации Казахстана не исключают возможность, что Казахстан может принять участие в конкурсе «Евровидение – Азия», который состоится в ноябре 2026 года в Таиланде.

Tengri Life сообщает, что министерство культуры и информации Казахстана высоко оценивает значимость конкурса «Евровидение» как одной из крупнейших творческих площадок для стран Центральной Азии и признаёт её важную роль в развитии культурного обмена и популяризации национального искусства на глобальном уровне.

Подчеркивается, что на текущий момент вопрос участия представителей Казахстана в данном проекте остаётся открытым в связи с проработкой финансовых затрат – также сообщается, что на вопрос о том, кто мог бы представлять Казахстан на конкурсе «Евровидение-Азия», в ведомстве пока не отвечают.

Отметим, что проект Eurovision Song Contest Asia является адаптацией международного музыкального формата «Евровидение» для стран Азии. Правообладателем формата выступает European Broadcasting Union, при этом эксклюзивные права на производство и дистрибуцию проекта в Азии переданы компании Voxovation Inc.

Читайте по теме:

Евровидение расширяется: объявлен запуск конкурса в Азии

Все, что нужно знать о певице Джамиле Гашимовой, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Представители Азербайджана и Армении тепло пообщались на pre-party «Евровидения 2026» - ФОТО – ВИДЕО

JIVA впервые исполнила «Just Go» перед большой аудиторией в Европе - ВИДЕО