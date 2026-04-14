«Хезболлах» заявила, что не согласится с результатами переговоров Ливана и Израиля

Шиитское движение «Хезболлах» не признает никаких договоренностей, которые могут быть достигнуты на прямых переговорах между Израилем и Ливаном в США на этой неделе.

Об этом агентству Associated Press заявил представитель движения Вафик Сафа.

«Что касается результатов переговоров между Ливаном и израильскими врагами, то они нас совершенно не интересуют и не волнуют. Мы не будем считать себя связанными тем, о чем они договорятся», — сказал Сафа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что на переговорах с ливанской стороной 14 апреля еврейское государство будет стремиться к разоружению «Хезболлах» не только в приграничных южных районах, но и по всей территории республики. Обе стороны будут представлены на уровне послов в США.

