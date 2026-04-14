Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане - ФОТО
14 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Нельси Ракель Мунар Харамио.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.
Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.
Глава государства отметил, что, хотя Азербайджан и Колумбия географически расположены далеко друг от друга, двусторонние отношения находятся на хорошем уровне, подчеркнул важность расширения сотрудничества в различных сферах.
Президент Ильхам Алиев отметил важность углубления, основываясь на политических отношениях, связей в экономической, инвестиционной, туристической и других областях.
Президент Азербайджана пожелал послу успехов в деятельности.
Отметив, что для нее честь стать первой женщиной-послом Колумбии в Азербайджане, Нельси Ракель Мунар Харамио заверила, что приложит все усилия для укрепления политического диалога и двусторонних связей, а также выявления новых возможностей сотрудничества.
Посол с удовлетворением отметила, что колумбийская сторона организовала курсы по изучению испанского языка с целью его продвижения в Азербайджане, и в этих программах активно участвуют азербайджанские студенты и специалисты.
В ходе беседы было подчеркнуто, что в прошлом году между Азербайджаном и Колумбией был подписан меморандум о взаимопонимании по применению модели ASAN xidmət в этой стране.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией в сферах сельского хозяйства, разминирования территорий, образования, культуры и других областях.
Было затронуто успешное сотрудничество Азербайджана и Колумбии в рамках международных организаций, в этом контексте с удовлетворением подчеркнуто, что обе страны поддерживают друг друга в ООН, Движении неприсоединения и на других многосторонних платформах.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества, увеличения количества взаимных контактов, в том числе визитов, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.