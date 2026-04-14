Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане - ФОТО

14 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Нельси Ракель Мунар Харамио.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил, что, хотя Азербайджан и Колумбия географически расположены далеко друг от друга, двусторонние отношения находятся на хорошем уровне, подчеркнул важность расширения сотрудничества в различных сферах.

Президент Ильхам Алиев отметил важность углубления, основываясь на политических отношениях, связей в экономической, инвестиционной, туристической и других областях.

Президент Азербайджана пожелал послу успехов в деятельности.

Отметив, что для нее честь стать первой женщиной-послом Колумбии в Азербайджане, Нельси Ракель Мунар Харамио заверила, что приложит все усилия для укрепления политического диалога и двусторонних связей, а также выявления новых возможностей сотрудничества.

Посол с удовлетворением отметила, что колумбийская сторона организовала курсы по изучению испанского языка с целью его продвижения в Азербайджане, и в этих программах активно участвуют азербайджанские студенты и специалисты.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в прошлом году между Азербайджаном и Колумбией был подписан меморандум о взаимопонимании по применению модели ASAN xidmət в этой стране.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией в сферах сельского хозяйства, разминирования территорий, образования, культуры и других областях.

Было затронуто успешное сотрудничество Азербайджана и Колумбии в рамках международных организаций, в этом контексте с удовлетворением подчеркнуто, что обе страны поддерживают друг друга в ООН, Движении неприсоединения и на других многосторонних платформах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества, увеличения количества взаимных контактов, в том числе визитов, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
