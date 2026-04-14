Пезешкиан: политика США обостряет кризис

Угрозы и давление, оказываемое на Иран Соединенными Штатами, неэффективны и только усугубляют ситуацию.

Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Подход, в основе которого лежат угрозы, давление и военные действия, неэффективен и лишь усложняет ситуацию и обостряет проблемы, созданные американской стороной самостоятельно", - приводятся слова Пезешкиана в его телеграм-канале.

Европа может побудить США вести переговоры с Ираном в рамках международных норм, сыграв тем самым конструктивную роль в урегулировании кризиса вокруг Исламской Республики, также заявил иранский президент.

"Иран готов продолжать переговоры исключительно в рамках международных норм и правил с целью защиты прав иранского народа, а Европа может сыграть конструктивную роль, побуждая США соблюдать эти рамки", - приводит слова президента его пресс-служба.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы продвижения диалога между Тегераном и Вашингтоном остаются неясными. Белый дом объявил о намерении ввести морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

