Барьеры на Бульваре: почему инфраструктура парка недоступна для лиц с инвалидностью? - ФОТО

Инфраструктура автобусной остановки, расположенной на территории Приморского национального парка, не обеспечивает независимое и беспрепятственное использование общественного транспорта лицами в креслах-колясках.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в отчете Аппарата омбудсмена по результатам мониторинга доступности среды для лиц с инвалидностью.

Согласно отчету, наличие высоких бордюров между автобусной остановкой и дорожным покрытием, а также отсутствие пандусов или иных средств для устранения этой разницы в уровнях препятствуют прямому и удобному доступу пользователей кресел-колясок в автобус.

В ходе мониторинга было установлено, что пандус, установленный в подземном переходе между Приморским национальным парком и входом на станцию метро «Сахиль», не соответствует действующим стандартам. Кроме того, из-за использования мрамора поверхность покрытия является скользкой, что делает её непригодной для безопасной эксплуатации.

Также отмечено, что в подземном переходе вблизи Государственного кукольного театра, обеспечивающем доступ к улице М.Э.Расулзаде и парку «Белые лилии», использовано нескользкое покрытие, однако чрезмерно крутой уклон может создавать значительные неудобства при передвижении на кресле-коляске.

Помимо этого, подчеркивается необходимость принятия мер по адаптации входов и выходов в подземном паркинге для лиц с инвалидностью, посещающих территорию Бульвара на личных автомобилях.