Шантаж порочащими фото: как в Баку вовлекали женщин в онлайн-эскорт - ВИДЕО

Задержаны два человека, обвиняемые в торговле людьми.

Как сообщили в Главном управлении по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий были задержаны 28-летний Э.Г. и 27-летний Х.Х. (имена условные), обвиняемые в торговле людьми, передает 1news.az.

Э.Г. обвиняется в совершении преступления, связанного с торговлей людьми путем сексуальной эксплуатации гражданок страны. Под предлогом трудоустройства он обманным путем вывозил женщин в Турецкую Республику. В дальнейшем пострадавших удерживали под контролем с помощью угроз и принуждения; у них отбирали общегражданские паспорта и подвергали сексуальной эксплуатации за денежное вознаграждение.

Другой фигурант дела, Х.Х., вступив в преступный сговор с иностранными гражданами (личности которых устанавливаются следствием), вовлекал женщин в занятие проституцией за деньги через Telegram-страницу. При попытке пострадавших покинуть данные платформы он угрожал им распространением порочащих фотографий и сведений, продолжая подвергать их сексуальной эксплуатации.

В ходе расследования было установлено, что часть денежных средств, полученных преступным путем, Х.Х. переводил в виде криптовалюты другим членам транснациональной преступной группы, находящимся в одной из зарубежных стран.

На основании собранных доказательств Э.Г. и Х.Х. привлечены к следствию в качестве обвиняемых. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

МВД еще раз обращается к гражданам: лица, пострадавшие от преступлений, связанных с торговлей людьми, могут обратиться в Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД или на горячую линию «152». Полная конфиденциальность заявителей гарантируется.