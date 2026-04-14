Песков: Россия и Венгрия едва ли станут друзьями при новом премьере республики

Россия и Венгрия едва ли станут друзьями с приходом на пост нового венгерского премьера главы партии "Тиса" Петера Мадьяра. Но позиция руководителя страны подразумевает большую прагматичность, и Москва надеется на такой подход Будапешта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали разные заявления. Он (Петер Мадьяр - прим. ТАСС) говорил уже, что готов говорить с Путиным, но друзьями [Россия и Венгрия] не станут никогда», - подчеркнул представитель Кремля в комментарии "Вестям".

«В политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания, - объяснил Песков. - Ну, будем надеяться на это».

Россия будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства Венгрии, указал Песков.

«В данном случае у нас есть взаимная готовность [вести прагматичный диалог], а дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», - пояснил представитель Кремля.

