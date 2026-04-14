Ален Симонян в Стамбуле планирует встречу с Сахибой Гафаровой

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян проведет в Стамбуле ряд встреч с коллегами, в том числе с главами парламентов Азербайджана и Грузии. Не исключена также неофициальная беседа с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Об этом Симонян сообщил журналистам, уточнив, что встречи запланированы на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в Стамбуле с 15 по 19 апреля.

«На данный момент запланированы встречи с двумя коллегами — главами парламентов Грузии и Азербайджана», — отметил он.

Источник: Sputnik Армения