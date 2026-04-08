Юсиф Эйвазов вызван в министерство культуры

Директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсифа Эйвазова вызвали в министерство культуры АР.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az. Отмечается, что причиной вызова народного артиста в ведомство стали недавние жалобы некоторых сотрудников театра на руководство. Напомним, что Ю. Эйвазов возглавляет театр с апреля 2023 года.

В министерстве культуры с Юсифом Эйвазовым были проведены обсуждения, касающиеся этих вопросов.

Отметим, что в театре оперы и балета разгорелась конфликтная ситуация между творческим коллективом и руководством, которая активно обсуждается как в СМИ, так и в социальных сетях.

Читайте по теме:

Ялчин Адыгезалов уволился из театра оперы и балета

Театр оперы и балета ответил на обвинения уволенного народного артиста Эвеза Абдуллаева

Эвез Абдуллаев: «Ответ оперного театра - очередная ложь»

Экс-солист оперного театра об увольнении Эвеза Абдуллаева: «Данная ситуация не является единичной» - ФОТО

Юсиф Эйвазов: «Развивать оперу в Азербайджане - мой долг» - ВИДЕО