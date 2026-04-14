Баку призывает мир к поддержке комплексных усилий по разминированию

МИД Азербайджана вновь напоминает об угрозе, которую несут в себе минные поля.

Минные поля продолжают уносить жизни в Азербайджане.

14 апреля сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) погиб, подорвавшись на противотанковой мине в Физулинском районе, в селе Ашагы Абдуррахманлы. Выражаем искренние соболезнования его семье, близким и коллегам, — говорится в публикации министерства.

Эта трагедия — суровое напоминание о продолжающейся человеческой цене минной угрозы и об опасности, с которой ежедневно сталкиваются те, кто работает над тем, чтобы сделать освобожденные территории безопасными, — отмечает МИД АР.

Подчеркивается, что с момента окончания войны 2020 года 422 гражданина Азербайджана стали жертвами мин.

Существует срочная необходимость в усилении международной поддержки комплексных усилий по разминированию, — заявляет МИД Азербайджана.