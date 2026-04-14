Баку призывает мир к поддержке комплексных усилий по разминированию
МИД Азербайджана вновь напоминает об угрозе, которую несут в себе минные поля.
Минные поля продолжают уносить жизни в Азербайджане.
14 апреля сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) погиб, подорвавшись на противотанковой мине в Физулинском районе, в селе Ашагы Абдуррахманлы. Выражаем искренние соболезнования его семье, близким и коллегам, — говорится в публикации министерства.
Эта трагедия — суровое напоминание о продолжающейся человеческой цене минной угрозы и об опасности, с которой ежедневно сталкиваются те, кто работает над тем, чтобы сделать освобожденные территории безопасными, — отмечает МИД АР.
Подчеркивается, что с момента окончания войны 2020 года 422 гражданина Азербайджана стали жертвами мин.
Существует срочная необходимость в усилении международной поддержки комплексных усилий по разминированию, — заявляет МИД Азербайджана.
Landmines continue to claim lives in #Azerbaijan.
On April 14, an employee of the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan @ANAMA_gov_az was killed after triggering an anti-tank landmine in the Fuzuli district, in the village of Ashaghy Abdurrahmanli.
