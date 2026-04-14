В Украине ужесточили наказание за антисемитизм

First News Media15:10 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за антисемитизм, который находился у него на подписи несколько лет.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.

В октябре 2021 года украинский президент подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму», но только теперь за антисемитизм вводятся конкретные уголовные санкции.

По новым нормам, за разжигание ненависти, оскорбления или дискриминацию по национальному или религиозному признаку можно получить штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. В случае насилия или действий организованной группы грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Верховная рада Украины приняла этот закон еще 15 февраля 2022 года. На подписи у президента документ находился более 4 лет.

Актуально

Политика

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне ...

Общество

Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

Общество

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Политика

Баку призывает мир к поддержке комплексных усилий по разминированию

В мире

Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

Макрон призвал лидеров Ирана и США разблокировать Ормузский пролив

Армения ограничивает зарубежный медиаконтент

Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

СМИ: Делегации Ирана и США продолжают обмен письменными сообщениями - ОБНОВЛЕНО

Трамп пригрозил Китаю

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Актер из «Игры престолов» умер в 35 лет

Последние новости

В близи Нефтяных камней утонул рыбак, к поиску привлечен вертолет – ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Почему выросли страховые взносы для такси? – Разъяснение ЦБА

Сегодня, 17:06

Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

Сегодня, 17:05

Yelo Bank увеличил процентные доходы в первом квартале на 25%

Сегодня, 17:02

JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

Сегодня, 16:58

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне 130 км/ч

Сегодня, 16:47

Макрон призвал лидеров Ирана и США разблокировать Ормузский пролив

Сегодня, 16:43

В Азербайджане ожидаются новшества в сфере страхования недвижимости

Сегодня, 16:40

«NNS KLİNİKA» в центре скандала: работа без лицензии и использование незарегистрированных лекарств

Сегодня, 16:28

В Баку произошел взрыв в доме, есть погибший и раненые

Сегодня, 16:23

Армения ограничивает зарубежный медиаконтент

Сегодня, 16:20

Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

Сегодня, 16:12

Центробанк раскрыл влияние процессов на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана

Сегодня, 16:08

Компании NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане

Сегодня, 15:57

Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Сегодня, 15:55

В Азербайджане зафиксирован рост активов финансового сектора

Сегодня, 15:50

Автор учебников по вождению признался, что сам нарушает ПДД

Сегодня, 15:45

Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

Сегодня, 15:35

В Турции экс-лидер оппозиционной партии приговорен к заключению за оскорбление президента

Сегодня, 15:28

В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны

Сегодня, 15:25
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07