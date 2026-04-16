Пентагон готов возобновить боевые действия против Ирана
США сохраняют готовность возобновить боевые действия против Ирана, заявил в четверг министр войны Пит Хегсет.
"Мы готовы выступить по приказу нашего президента, одним нажатием кнопки", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне.
США сохраняют действие блокады в отношении Ирана, которую ранее ввел президент США Дональд Трамп, заявил глава Пентагона.
"Мы осуществляем эту блокаду, задействовав при этом менее 10% военно-морских сил США", - сказал Хегсет на брифинге.
РИА Новости.
