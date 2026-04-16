В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма «Я, Лала и Шерлок Холмс 2» - ФОТО

15 апреля в киноцентре «Низами» состоялась презентация второго сезона многосерийного художественного телевизионного фильма «Я, Лала и Шерлок Холмс 2», созданного по совместной инициативе Общественной телерадиовещательной компании и Министерства науки и образования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии презентации приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева, министр культуры Адиль Керимли и министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Выступив на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев поблагодарил всех, кто вложил труд в создание проекта. Высоко оценив деятельность Общественной телерадиовещательной компании, он сказал, что в последние годы на телевизионном пространстве наблюдается рост качественного контента, особенно вызывает одобрение внимание к проектам, ориентированным на образование. По его словам, подобные инициативы вносят важный вклад в просвещение детей и формирование их мировоззрения.

Автор идеи проекта Турал Севдималы в своем выступлении отметил, что главная цель проекта – привитие детям правильных ценностей. «Мы хотим, чтобы дети учились правильно выбирать друзей, знать настоящих героев и, самое главное, различать людей, которым можно доверять», – подчеркнул он.

Проинформировав также о будущих планах, Турал Севдималы сказал, что уже налажено сотрудничество с Агентством кино. По его словам, проект успешно прошел этап питчинга и в ближайшее время планируется съемка полнометражной версии фильма «Я, Лала и Шерлок Холмс». В будущем предусматривается показ фильма в кинотеатрах.

Отметим, что авторами сценария фильма являются Турал Севдималы и Вугар Гусейнов. Сериал, сочетающий в себе семейный, детективный и комедийный жанры, состоит из 12 серий по 50 минут каждая.

В первом сезоне сериала события разворачиваются в селе, где свои летние каникулы проводит мальчик по имени Мурад. Его знакомство с книгами, особенно с произведениями Артура Конан Дойла, и формирование в его воображении образа Шерлока Холмса составляют основную сюжетную линию. Главная цель проекта – подчеркнуть роль чтения в жизни человека. Одновременно благодаря богатому воображению Мурада в сериале оживают различные исторические и культурные личности, что придает проекту просветительское содержание. В рамках проекта детям прививаются такие ценности, как честность, ответственность, уважение к старшим, забота об окружающей среде и правила поведения в обществе.

В новом сезоне события разворачиваются вокруг 11-летнего Мурада. Хотя он мечтает стать победителем интеллектуального конкурса Əlaçı, но, согласно правилам, теряет право на участие. Тем не менее Мурад поддерживает Лалу в представлении их родного села и активно участвует в процессе подготовки. В сюжетной линии на первый план выходят такие темы, как соперничество среди детей, дружеские отношения и ситуация выбора. Воображаемый друг Мурада – знаменитый детектив Шерлок Холмс в этом сезоне также продолжает оказывать ему поддержку.

Сериал «Я, Лала и Шерлок Холмс 2» будет представлен зрителям в эфире Общественной телерадиовещательной компании с 19 апреля.

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
