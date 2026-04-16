Провокационному блогеру Лапшину запретили въезд в Армению

Российско-израильскому блогеру Александру Лапшину запретили въезд в Армению, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Ранее армянские пограничники семь раз задерживали Лапшина по запросу белорусских властей, отмечает издание.

Инцидент произошел 5 апреля по прибытии в аэропорт Еревана.

Как сам блогер рассказал изданию, в Ереване, где он жил с семьей около трех лет и участвовал в гуманитарных проектах, у него остались арендованная квартира и личные вещи: "Там была небольшая предыстория. У меня израильский паспорт. С ним для въезда в Армению, по сути, нужна электронная виза. Я подал заявку онлайн и получил — впервые в жизни — отказ. Впервые за все десять лет моих поездок в Армению я получил отказ".

После этого Лапшин и его семья решили полететь в Ереван без электронной визы и попытаться получить обычную на месте, что предусмотрено законом. Но ему вновь отказали.

Официально решение объяснили тем, что во время предыдущего визита в Армению Лапшин взял интервью у бывшего армянского военнопленного Геворга Суджяна, который рассказал о якобы «пытках в азербайджанском плену». "А теперь мне говорят, что подобные видео, рассказывающие о пытках в азербайджанских тюрьмах, подрывают доверие между Арменией и Азербайджаном", — сказал Лапшин.

В частных разговорах армянские сотрудники правоохранительных органов рассказали ему другую версию причины запрета на въезд, связанную с властями Беларуси: "Мне говорили, что все устали от моих задержаний и апелляций против задержаний во время моих визитов в Ереван".