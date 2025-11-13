Возвращение легенды: Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в первом трейлере «Дьявол носит Prada 2» - ВИДЕО

Презентован первый тизер долгожданного продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada».

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй вновь встретятся на экране в ролях Миранды Пристли и её бывшей ассистентки Энди Сакс. Режиссером сиквела снова стал Давид Франкель, снявший оригинальный фильм 2006 года.

В новом сюжете Миранда сталкивается с кризисом в журнальной индустрии и вынуждена пересмотреть отношения с Эмили (Эмили Блант), которая теперь возглавляет люксовый бренд и управляет рекламными бюджетами.

В фильме также снимаются Стенли Туччи, Кеннет Брана (новый муж Миранды), Симона Эшли, Рэйчел Блум и Люси Лью. По слухам, ожидаются камео Леди Гаги и Сидни Суини.

Премьера назначена на май 2026 года – напомним, что оригинальная картина, основанная на романе Лорен Вайсбергер, собрала более 326 млн долларов и стала мировым кинохитом.

