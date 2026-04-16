Emporio Armani представил в Баку обновлённый бутик и коллекцию весна–лето 2026 - ФОТО

10 апреля Emporio Armani отметил открытие обновлённого бутика, расположенного в самом сердце Баку по адресу ул. Расула Рзы, 1/16, изысканным вечерним мероприятием.

Событие собрало ведущих представителей модной индустрии и медиа города, став элегантной площадкой для презентации новой концепции бренда.

Обновлённое пространство органично отражает узнаваемый стиль Emporio Armani в современном ритейл-контексте и является частью его глобальной стратегии развития. Именно здесь также представлена первая коллекция, созданная в рамках новой концепции бренда.

В течение вечера гости смогли ближе познакомиться с коллекцией Весна–Лето 2026, оценив её утончённые силуэты, богатство фактур и безупречное внимание к деталям. Коллекция воплощает гармоничное сочетание динамики современного города и вне времени актуальной итальянской элегантности.

Бутик площадью около 420 квадратных метров расположен в одном из самых оживлённых районов города. Семнадцать витрин, ориентированных в трёх направлениях, включая открытые фасады, подчёркивают прозрачность пространства и создают выразительный визуальный диалог между интерьером и городской средой.

Интерьер вдохновлён последней retail-концепцией, представленной на престижной миланской улице Via Manzoni. Интегрированные в потолок цифровые решения и вертикальные экраны наполняют пространство иммерсивной и динамичной атмосферой, характерной для мира Emporio Armani.

Чистота линий, тщательно подобранные материалы и сдержанная цветовая палитра формируют эстетический язык пространства, позволяя коллекциям оставаться в центре внимания, при этом сохраняя ощущение утончённой роскоши. Стена у входа мягко уравновешивает строгую геометрию интерьера и задаёт плавный поток движения гостей.

Обновление бутика ещё больше укрепляет позиции Emporio Armani в Азербайджане, подчёркивая роль Баку как особого центра, где современная мода гармонично переплетается с итальянскими традициями.

