В Турции учителя вышли на массовые протесты после нападения в школе

В Турции на фоне вооружённого нападения в школе в Шанлыурфе учителя по всей стране объявили забастовку и вышли на массовые акции протеста, сообщают турецкие СМИ.

Педагоги требуют отставки министра образования Юсуфа Текина, заявляя, что школы длительное время остаются без должного уровня безопасности. По их словам, подозреваемый в нападении ранее публиковал угрозы в соцсетях, однако они были проигнорированы правоохранительными органами.

В Анкаре участники акций обвиняют власти в недостаточном внимании к безопасности учебных заведений и требуют ответственности за произошедшее.

Напомним, за последние три дня в Турции произошло два вооружённых нападения в школах. 14 апреля в провинции Шанлыурфа бывший ученик с дробовиком напал на учебное заведение, в результате чего пострадали 16 человек, после чего он покончил с собой. 15 апреля в городе Кахраманмараш ученик 8 класса открыл стрельбу в школе, убив учителя и 8 детей, ещё около 20 человек получили ранения; нападавший, по данным СМИ, использовал пять пистолетов, предположительно принадлежавших его отцу - бывшему полицейскому, и также совершил самоубийство.