AZTV покажет в телеэфире первый в Азербайджане исторический фильм, созданный ИИ - ВИДЕО
Телеканал AZTV запустил новый цикл фильмов под названием «Tariximizlə qürur duyuruq» (Гордимся нашей историей), первым фильмом данной серии станет - «Sultan Həsən Bahadur».
Фильм охватывает период правления выдающегося правителя государства Аггоюнлу, полководца, вошедшего в историю под именем Узун Гасан, его жизненный путь и военные достижения. Особое внимание в картине также уделено его матери Саре Хатун, которая представлена как влиятельный государственный деятель своего времени и политически мудрая фигура.
Проект «Tariximizlə qürur duyuruq» стал также новшеством для азербайджанского телеэфира. Так, фильм «Sultan Həsən Bahadur» является первым историческим экранным произведением, полностью созданным с использованием технологий искусственного интеллекта с точки зрения художественной визуализации, говорится в сообщении пресс-службы AZTV.
Авторами сценария выступили Сарвар Байрамов, Махир Гарибов и Севда Гусейнова. Консультантом проекта является доктор философии по истории Сабухи Ахмедов.
«Главная цель проекта - представить важные исторические личности и славное прошлое Азербайджана широкой аудитории в современном формате» - отмечается в пресс-релизе.
Читайте по теме:
