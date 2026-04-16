В Израиле подтвердили предстоящий разговор Нетаньяху с Ауном

Министр инноваций, науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" подтвердила, что планируется разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Ливана Джозефом Ауном.

"Я надеюсь, что этот шаг в конечном итоге приведет к процветанию и развитию Ливана как страны", - сказала она. По словам Гамлиэль, которая входит в кабинет безопасности Израиля, проведение разговора прорабатывается "длительное время".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Нетаньяху и Аун проведут переговоры 16 апреля. По его словам, это будет первый разговор лидеров Израиля и Ливана за 34 года.

