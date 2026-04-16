 Фейковые беженцы: как фабрикуют «преследование» ради убежища в Европе - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

First News Media14:25 - Сегодня
От фейковых новостных сайтов до постановочных политических протестов и вымышленных медицинских заключений — просители убежища и их консультанты используют широкий спектр сфабрикованных доказательств для подкрепления ложных заявлений.

Расследование BBC выявило существование целой теневой индустрии вокруг системы предоставления убежища в Великобритании. Журналисты под прикрытием выяснили, что просители убежища и посредники, включая так называемых консультантов, прибегают к самым разным способам фальсификации для получения статуса беженца.

Это не единичные случаи, а налаженная система, в рамках которой мигрантам за деньги предлагают услуги по созданию убедительных, но вымышленных историй преследования. Среди популярных схем — поддельные документы, инсценированные протесты, фиктивные медицинские справки и даже фальшивые публикации в СМИ.

Журналист BBC под прикрытием проходил инструктаж по подаче заявления на убежище. Выдавая себя за студента из Бангладеш, он заявил, что рассматривает убежище как способ остаться в стране.

Некий Захид Хасан Аханд, представившийся адвокатом, рассказывал ему о различных вариантах и о том, как можно обмануть Министерство внутренних дел Великобритании.

Гей, атеист или политический активист

По словам посредника, у человека в подобной ситуации есть три основных сценария для получения убежища: заявить о преследовании из-за сексуальной ориентации, религиозных убеждений или политической деятельности.

Аханд утверждал, что готов взять на себя юридическое сопровождение процесса, но выбор «легенды» — притворяться геем, атеистом или политическим активистом — остается за самим заявителем.

Каждый из этих сценариев требует тщательной подготовки. За юридические услуги стоимостью 1500 фунтов стерлингов Аханд обещал помочь с оформлением заявления, подготовкой к интервью и провести несколько пробных собеседований.

При этом, по его словам, заявителю необходимо предоставить убедительные доказательства, чтобы убедить Министерство внутренних дел в правдивости своей истории.

Аханд добавил, что при необходимости может связать клиента с людьми, которые помогут в создании таких «доказательств», если других вариантов не останется. Стоимость подобных услуг варьируется от 2000 до 3000 фунтов стерлингов, а характер материалов зависит от выбранного сценария.

Так, в случае с «атеистической линией» он рекомендовал начать с публикации в соцсетях постов, содержащих оскорбления в адрес ислама или пророка Мухаммеда. По его словам, это может спровоцировать угрозы, которые затем можно использовать как доказательство преследования.

Кроме того, он предлагал наладить контакты с атеистическими организациями в Великобритании и Бангладеш, которые ведут блоги и онлайн-издания, где за определенную плату можно публиковать материалы для усиления правдоподобия истории. В том числе он советовал использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, для написания постов и статей.

Он также отметил, что заявителю придется посещать мероприятия, организованные сообществами бывших мусульман, и выступать на них, подчеркивая: «сейчас уже не эпоха постов, а эпоха прямых трансляций».

Аханд предложил возможную линию поведения для интервью с Министерством внутренних дел. По его словам, заявитель мог бы утверждать, что стал атеистом уже после прибытия в Великобританию, тогда как на родине им не являлся.

В качестве альтернативы он предположил, что в Бангладеш можно было бы вести подобную деятельность анонимно — например, публиковаться под псевдонимом.

При этом Аханд подчеркнул, что проверить подобные заявления крайне сложно: «Невозможно определить, кто действительно атеист, а кто нет. Вы сказали мне, что не являетесь атеистом — значит, вы не атеист. Но не существует системы, которая могла бы это проверить».

По словам Аханда, «политический» сценарий является наиболее сложным, поскольку требует наличия уголовного или административного преследования в стране происхождения, вплоть до возбуждения дела против заявителя.

Особое внимание в расследовании уделяется практике имитации принадлежности к ЛГБТ. За деньги посредники обучают клиентов, как вести себя на интервью и какие ответы давать, чтобы убедить миграционные органы в риске преследования на родине. В некоторых случаях предлагаются даже фиктивные партнеры или «поддержка» от несуществующих организаций.

«Гораздо проще, утверждает Аханд, выбрать «линию» с сексуальной ориентацией, поскольку в этом случае не будут слишком глубоко проверять ваше прошлое».

«Вопросы, связанные с гомосексуальностью, носят личный характер, тогда как политика и атеизм — это публичная сфера», — отметил он. — «Поэтому доказать последнее значительно сложнее».

Аханд добавил, что при необходимости может «связать клиента с людьми, которые занимаются подобными вопросами», — пишет BBC.

Услуги подобных «консультантов» стоят сотни и тысячи фунтов, при этом клиентам зачастую обещают высокий шанс на успех. По данным расследования, такие схемы действуют достаточно открыто и привлекают всё больше желающих воспользоваться уязвимостями системы.

Поддельные веб-сайты

Аханд — далеко не единственный консультант, готовый содействовать подаче ложных заявлений на убежище, указывает издание. Журналистам BBC удалось выявить серию подобных кейсов, оформленных при участии другого бангладешского адвоката в период с 2018 по 2021 год. Судя по имеющимся данным, значительная часть этих заявлений была удовлетворена.

В большинстве случаев заявители утверждали, что подвергаются преследованиям одновременно по религиозному и сексуальному признаку — как атеисты и как геи или бисексуалы.

В качестве доказательной базы использовались публикации в интернете, размещённые на сайтах, которые позиционировались как новостные ресурсы. Однако анализ открытых данных показал, что сеть этих сайтов была создана человеком, связанным с данной группой.

В ряде материалов утверждалось, что заявители якобы фигурируют в судебных исках в Бангладеш — в связи с их политической или религиозной деятельностью. При этом на официальных ресурсах отсутствуют какие-либо подтверждения существования таких дел.

В других публикациях на связанных сайтах упоминались якобы состоявшиеся однополые браки заявителей, сопровождавшиеся «волной гомофобной критики» или угрозами со стороны неустановленных лиц.

По всей видимости, эти веб-ресурсы создавались целенаправленно — для формирования иллюзии преследования и подкрепления заявлений на убежище, — пишет издание.

«Политические протесты»

В других случаях, по имеющимся данным, применялись фотографии с так называемых политических протестов, которые организовывались исключительно для съемки участников. Эти изображения затем передавались в Министерство внутренних дел в качестве «доказательства» политической активности и преследования.

Журналисты также получили свидетельства от нескольких просителей убежища, утверждавших, что консультанты, оказывающие платные услуги, рекомендовали им обращаться к врачам общей практики и симулировать симптомы депрессии. Полученные медицинские записи впоследствии использовались для подкрепления фиктивных заявлений. В одном из случаев человек даже заявил, что притворялся живущим с ВИЧ.

Помимо фабрикации доказательств, посредники обучают клиентов поведению во время ключевых собеседований в Министерстве внутренних дел, где оценивается достоверность их историй.

Один из консультантов сообщил журналисту под прикрытием, что предоставляет образцы анкет с вопросами, которые недавно задавались другим заявителям, чтобы помочь лучше подготовиться к интервью.

Один из просителей убежища рассказал, что его адвокат инструктировал его не только по содержанию ответов, но и по мимике и эмоциональной реакции перед представителями ведомства.

«Она сказала мне плакать, — рассказал он. — Я ответил: “Я не могу плакать… Я не умею играть”».

В целом материал BBC демонстрирует, что гуманитарные механизмы в ряде случаев превращаются в инструмент обхода миграционных правил.

Послесловие

На этом фоне картина становится еще более показательной. Выявленные схемы демонстрируют, насколько легко при желании сконструировать историю «преследования» и встроиться в систему получения убежища.

В этом контексте неизбежно возникают вопросы и к части так называемых «политических эмигрантов» из Азербайджана, сделавших карьеру на громкой критике собственной страны из-за рубежа. Практика показывает: в ряде случаев речь может идти не о реальном давлении или угрозах, а о сознательной стратегии получения статуса беженца - с использованием тех самых инструментов, о которых говорится в расследовании.

Особенно это касается спекуляций на темах политических преследований или дискриминации по признаку идентичности, которые в подобных схемах нередко превращаются в удобный инструмент легализации за рубежом. После получения статуса такие лица продолжают активную «политическую деятельность», однако ее природа в ряде случаев вызывает обоснованные сомнения - где заканчивается реальная позиция и начинается изначально сконструированный нарратив.

Таким образом, речь идет не только о злоупотреблениях внутри миграционной системы, но и о более широкой проблеме - подмене понятий, когда статус «жертвы» становится не отражением реальности, а результатом участия в циничной и хорошо отлаженной индустрии фиктивного убежища.

Поделиться:
578

Все новости
