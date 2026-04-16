В Армении пресекли схему подкупа избирателей: задержаны 14 человек

В Антикоррупционном комитете сообщили о задержании 14 граждан по подозрению в даче и получении предвыборных взяток.

Об этом Sputnik Армения сообщили в комитете.

Ранее пресс-секретарь партии "Сильная Армения" Марианна Кахраманян заявила, что 15 сторонников партии подвергнуты приводу в Арташате, одному из них предъявлено обвинение.

Отметим, что ранее по обвинению в нарушении запрета на благотворительность, действующего в период после назначения парламентских выборов указом президента, были задержаны члены партии "Сильная Армения" Гоар Гумашян и Вержине Степанян. Позже их отпустили под административный надзор.