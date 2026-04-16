Иран пригрозил потопить все корабли США в Персидском заливе при необходимости

Вооруженные силы Ирана в случае необходимости могут потопить все корабли ВМС США в Персидском заливе, которые находятся в зоне досягаемости ракет, утверждает член Совета по целесообразности исламской республики Мохсен Резаи.

«Продление режима прекращения огня совсем не в наших интересах. Это мое личное мнение. Давление должно усиливаться. Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас», - сказал он в эфире государственного телевидения.

По словам Резаи, сейчас есть основания одновременно сохранять перемирие и вести переговоры. «Но это военное затишье, а не окончательное прекращение огня. Именно таким выражением пользуется верховный лидер», - добавил он.

Источник: ТАСС