Задержан мужчина, представившийся сотрудником банка и похитивший деньги с карты жителя Баку

Житель столицы обратился в полицию и сообщил, что с его банковской карты было украдено 400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 42-летний И. Тахиров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования выяснилось, что он позвонил потерпевшему, представился сотрудником банка и сообщил о якобы технической проблеме с картой. После этого он завладел денежными средствами со счёта потерпевшего.

Расследование продолжается.