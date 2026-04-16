Рубио примет участие в переговорах президентов Ливана и Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио выступит посредником в первом контакте по видеосвязи между президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на дипломатический источник.

«Это будут трехсторонние переговоры, госсекретарь Рубио примет в них участие, поскольку он является куратором ливано-израильского трека», — указал источник.

В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что Нетаньяху и Аун проведут переговоры в четверг. По его словам, это будет первый разговор лидеров Израиля и Ливана за 34 года.