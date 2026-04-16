Участники заседания азербайджано-российской межправкомиссии ознакомились с селом Агалы - ФОТО

Участники 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией 16 апреля посетили Зангиланский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Зангиланском международном аэропорту гостей встречали сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Сначала участники заседания ознакомились с селом Агалы Зангиланского района.

Им сообщили, что в селе Агалы в рамках проекта «Умное село» осуществлены масштабные строительно-восстановительные работы. 27 мая 2022 года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первого этапа проекта «Умное село» в Зангилане. 19 июля 2022 года началось переселение жителей в село Агалы. Этот процесс, положивший начало Великому возвращению, вошел в историю как знаменательное событие.

Было доведено до внимания, что во все дома села проведены современные коммуникационные линии, полностью обеспечена газификация, каждый дом оснащен системой комби. Наряду с этим, реализованы работы по благоустройству дорог и тротуаров, подготовке к эксплуатации общественных зданий и инфраструктурных объектов.

Отметим, что на 24-м заседании Межправительственной комиссии сопредседателями выступят заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев с азербайджанской стороны и заместитель председателя правительства Алексей Оверчук с российской стороны. В заседании примут участие представители соответствующих министерств и ведомств обеих стран.