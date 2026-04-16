Дом Бернарды Альбы - ВИДЕО

За неделю до премьеры Азербайджанский Государственный Академический Русский Драматический театр публикует эксклюзивную видеозапись репетиции спектакля «Дом Бернарды Альбы» (режиссёр-постановщик — народный артист Азербайджана Александр Шаровский).

Документальность Федерико Гарсия Лорки начинается не на премьере, а на репетиции — с рабочего ритма, крупных планов и той самой «духоты внутри стен», о которой испанский драматург писал ещё сто лет назад. Артисты здесь в привычной одежде, без грима, но конфликт они проживают с пугающей достоверностью.

В кадре: народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская (Бернарда Альба), заслуженная артистка Мелек Аббасзаде, а также Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сяма Велиева, Тамилла Абуталыбова и Анар Микаилов.

Премьерные показы: 25 и 26 апреля 2026 года