В Баку завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает 1news.az, в финальном мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, делегаты ООН и другие приглашенные гости.

Официальную часть предваряла художественная программа, сопровождавшаяся показом тематических видеороликов.

В ходе мероприятия выступила заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Она выразила признательность руководству и народу Азербайджана за проведение WUF13 на высочайшем уровне, отметив:

«Восстановительные работы в Карабахе и на других территориях, реинтеграция общин, возрождение инфраструктуры и установление мира способствуют превращению этих регионов в центры социального согласия, культурного развития и экономического роста».

Замгенсека ООН также добавила, что главным итогом бакинской недели стала демонстрация того, что партнерство — это не просто формальный регламент, а реальный и эффективный инструмент для преодоления глобальных вызовов.

Далее слово взял национальный координатор WUF13, глава Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, который ознакомил присутствующих со статистикой и итогами проделанной работы:

«Форум находился в центре внимания международных СМИ. Более 1000 аккредитованных представителей прессы широко освещали ход WUF13, внеся тем самым вклад в продвижение идей устойчивой урбанизации и важности международного сотрудничества на глобальном уровне».

Особую роль Азербайджана в успешной организации масштабного события подчеркнула и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах:

«Призывы, озвученные на Всемирном урбанистическом форуме (WUF13) в Баку, должны стать одним из главных ориентиров глобальной повестки городского развития. На форуме представители правительств, 88 министров, 130 мэров, делегаты местных и региональных органов власти, организаций гражданского общества, руководители частческого сектора и общин объединились вокруг одной ключевой идеи: жилищная политика должна быть ориентирована на благополучие людей».

В рамках закрытия сессии также были заслушаны обращения других зарубежных делегатов и представителей Организации Объединенных Наций.

По окончании официальной части и выступлений для участников форума была организована концертная программа.

