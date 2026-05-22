Азербайджан передал Мексике председательство во Всемирном форуме городов ООН

Председательство в следующем Всемирном форуме городов (WUF) Организации Объединенных Наций (ООН) передано от Азербайджана Мексике.

Как сообщает 1news.az, передача председательства от Азербайджана Мексике состоялась сегодня в Баку в рамках официальной церемонии закрытия WUF13.

Таким образом, 14-я сессия Всемирного форума городов (WUF14) пройдет в 2028 году в столице Мексики — городе Мехико.

Отметим, что сегодня в Баку завершился заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованной совместно Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и правительством Азербайджана.

