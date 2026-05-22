 Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

First News Media20:40 - Сегодня
Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отдельные государства выразили готовность присоединиться к возможным военным действиям против Ирана, если конфликт в регионе возобновится.

Об этом он сообщил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

«Я говорю, что план Б должен быть. Как поступить, если Иран скажет: «Нет, мы отказываемся открывать проливы»? Тогда кому-то придется туда отправиться и что-то с этим сделать. Это не значит, что мы не смогли бы это сделать. <...> Соединенные Штаты могли бы это сделать, но есть государства, которые выразили заинтересованность в том, чтобы потенциально принять участие в чем-то подобном, если дело действительно дойдет до этого», - сказал он.  

«Нам не нужна их помощь, но они готовы это сделать, и я думаю, что мы должны принять их предложение, если они готовы», - добавил Рубио.  

«Но я не думаю, что сегодня были какие-то твердые обязательства или твердые просьбы. Это было бы преждевременно, но я просто поднял вопрос о том, что это то, с чем нам, возможно, придется столкнуться в какой-то момент. Еще раз: речь о том случае, если мы не сможем прийти к соглашению [с Ираном], но мы предпочли бы достичь соглашения», - резюмировал он.  

Поделиться:
315

Актуально

Мнение

WUF13 - очередное торжество постконфликтной повестки Ильхама Алиева

Политика

На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

Xроника

Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Общество

В Баку завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

«Крайне взрывоопасен»: Туша горбатого кита Тимми у берегов Дании может взорваться

Генсек D-8 обсудил в Баку ускорение запуска трех региональных центров

Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

Завтра часть Баку останется без газа

Трамп: Конфликт с Ираном подойдет к концу уже «очень скоро»

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Последние новости

«Крайне взрывоопасен»: Туша горбатого кита Тимми у берегов Дании может взорваться

Сегодня, 22:41

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

Сегодня, 22:27

«Карабах» победно завершил сезон

Сегодня, 22:00

Генсек D-8 обсудил в Баку ускорение запуска трех региональных центров

Сегодня, 21:40

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из Армении

Сегодня, 21:20

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости

Сегодня, 21:00

Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

Сегодня, 20:40

WUF13 - очередное торжество постконфликтной повестки Ильхама Алиева

Сегодня, 20:37

На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

Сегодня, 20:20

Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:00

Из медицинского учреждения в ДР Конго сбежали шестеро инфицированных Эболой

Сегодня, 19:55

В поездах Баку–Тбилиси–Баку пассажирам разрешат бесплатно провозить до 23 кг багажа

Сегодня, 19:40

Лейла Алиева представила новое стихотворение - ФОТО

Сегодня, 19:13

Месси стал вторым футболистом-миллиардером

Сегодня, 19:13

Технологии для городов: Yango Group представила решения для развития городской среды на форуме WUF13 в Баку

Сегодня, 18:58

Доха вступает в переговоры с Ираном по урегулированию военного конфликта

Сегодня, 18:40

Le Monde: В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госзаказах

Сегодня, 18:28

Сахиба Гафарова выступила на 60-м пленарном заседании МПА СНГ

Сегодня, 18:13

В Баку завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:05

Азербайджан передал Мексике председательство во Всемирном форуме городов ООН

Сегодня, 17:40
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25