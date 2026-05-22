Рубио заявил о готовности некоторых стран присоединиться к войне против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отдельные государства выразили готовность присоединиться к возможным военным действиям против Ирана, если конфликт в регионе возобновится.

Об этом он сообщил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

«Я говорю, что план Б должен быть. Как поступить, если Иран скажет: «Нет, мы отказываемся открывать проливы»? Тогда кому-то придется туда отправиться и что-то с этим сделать. Это не значит, что мы не смогли бы это сделать. <...> Соединенные Штаты могли бы это сделать, но есть государства, которые выразили заинтересованность в том, чтобы потенциально принять участие в чем-то подобном, если дело действительно дойдет до этого», - сказал он.

«Нам не нужна их помощь, но они готовы это сделать, и я думаю, что мы должны принять их предложение, если они готовы», - добавил Рубио.

«Но я не думаю, что сегодня были какие-то твердые обязательства или твердые просьбы. Это было бы преждевременно, но я просто поднял вопрос о том, что это то, с чем нам, возможно, придется столкнуться в какой-то момент. Еще раз: речь о том случае, если мы не сможем прийти к соглашению [с Ираном], но мы предпочли бы достичь соглашения», - резюмировал он.