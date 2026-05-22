Le Monde: В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госзаказах

В официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона прошли обыски.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Следственные действия связаны с расследованием государственных контрактов на организацию памятных церемоний в Пантеоне.

По данным издания, 21 мая два финансовых судьи Парижа провели обыск в Елисейском дворце. Расследование касается контрактов, заключённых с компанией Shortcut Events, которая в последние годы отвечала за церемонии переноса останков выдающихся личностей в Пантеон при участии главы государства.

Попытка провести обыск ранее — 14 апреля — не увенчалась успехом, пишет издание. Тогда сотрудники Национальной финансовой прокуратуры и отдела по борьбе с коррупцией проверили Центр национальных памятников, офисы Shortcut Events и дома фигурантов дела. Однако доступ в Елисейский дворец им был закрыт: администрация сослалась на статью Конституции о неприкосновенности президентских помещений.