«Карабах» победно завершил сезон

В заключительном, 33-м туре чемпионата Азербайджана по футболу агдамский «Карабах» обыграл «Сумгайыт» со счётом 4:3.

Матч прошёл на стадионе имени Мехти Гусейнзаде и получился очень результативным. Уже на 3-й минуте Рамиль Шейдаев открыл счёт, а на 22-й минуте Аддаи удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме «Сумгайыт» сократил отставание усилиями Сабухи Абдуллазаде, однако Шейдаев вскоре оформил дубль и сделал счёт 3:1. Затем Рустам Ахмедзаде вернул интригу, забив второй гол хозяев.

На 85-й минуте Алексей Кащук забил четвёртый мяч «Карабаха», но в компенсированное время Эмиль Мустафаев установил окончательный счёт — 3:4.

Таким образом, «Карабах» завершил сезон победой и занял второе место в турнирной таблице.