На WUF13 был принят Бакинский призыв к действию

По итогам 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая завершилась сегодня в Баку, опубликована финальная версия Бакинского призыва к действию.

Мы выражаем искреннюю благодарность правительству Азербайджана за организацию новаторского XIII Всемирного форума городов (WUF13), в котором приняли участие более 58 тыс. делегатов из 176 стран, что сделало его крупнейшим форумом WUF на сегодняшний день. Впервые в истории по инициативе принимающей страны 27 глав государств и правительств приняли участие на сессии Заявлений лидеров. Более ста министров, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и ряд высокопоставленных лиц. Среди нововведений WUF13 – Бакинская премия по градостроительству, Центр бизнеса и инноваций, кампус Академии WUF и Центр передового опыта.

Бакинский призыв к действию

Вдохновленный практической направленностью тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), прошедшего в Баку (Азербайджан), Бакинский призыв к действию является результатом коллективного, совместного, равноправного и инклюзивного процесса. Он представляет собой набор разнообразных данных, собранных заинтересованными сторонами из различных секторов и сфер управления, включая организации гражданского общества, женщин, пожилых людей, детей и молодежь, коренные народы, профессионалов, представителей научных кругов, исследователей, политиков и лиц, принимающих решения, местные и региональные органы власти, людей с инвалидностью, парламентариев, представителей частного сектора и других участников, работающих в стоимостной цепочке жилищного строительства и обеспечения жильем.

Этот документ является результатом многомесячной работы в рамках первого процесса всеобъемлющих консультаций с заинтересованными сторонами, проведенного в преддверии Всемирного форума городов. Мы приветствуем и отдаем должное достигнутому прогрессу, призывая сделать его стандартной практикой на протяжении всего цикла Всемирного форума городов с проведением консультаций до и после Форума в соответствии со структурированным механизмом взаимодействия с участием многочисленных заинтересованных сторон для обеспечения преемственности и подотчетности.

ПРЕАМБУЛА

Глобальный жилищный кризис достигает переломного момента. Этот кризис не является случайным, это результат глубоких структурных, системных и управленческих провалов. Это сочетание нескольких кризисов обусловлено сложными и взаимосвязанными факторами, связанными с лишением собственности, колонизацией, расизмом, неравенством и другими историческими и современными обстоятельствами.

Оценки показывают, что от ненадлежащих жилищных условий в мире страдают 3,4 миллиарда человек.

Дом — это не просто сооружение из четырех стен и крыши над головой. Это место, где человек обретает достоинство, культуру, идентичность и — что наиболее важно — уверенность в безопасном будущем. Он занимает центральное место в системе, тесно связанной с другими общественными объектами и услугами, такими как общественные пространства, школы, транспорт, медицинские учреждения и т. д. Поэтому необходимо признать социальную и экологическую функцию жилья и уделить ему приоритетное внимание как праву человека, занимающему центральное место в повестке дня в области развития, интегрированному в более широкую концепцию права на проживание в городе, социальную защиту и экономический рост.

● Во всем мире финансиализация и коммодификация жилья усугубляют неравенство и бедность в городах. Жилье становится недоступным по цене, а ситуацию усугубляют джентрификация и рост краткосрочной аренды, которые способствуют усилению пространственного неравенства и росту бездомности;

● Неэффективные системы управления земельными ресурсами и планирования лежат в основе многих проблем в сфере обеспечения жильем, таких как пространственная сегрегация, неравенство в доступе к инфраструктуре и разрастание городов, что зачастую приводит к рыночной спекуляции и вытеснению населения;

● Несмотря на глобальные и национальные обязательства, государственное финансирование жилищного строительства сокращается, а традиционное финансирование остается фрагментированным, краткосрочным и слабо связанным с территориями, где планируется, обслуживается, модернизируется, строится и управляется жилье;

● Местные и региональные органы власти находятся на передовой городской трансформации и обеспечения, но зачастую не имеют полномочий, возможностей или ресурсов для решения глобального жилищного кризиса;

● Конфликты и войны оказывают прямое воздействие на гражданскую инфраструктуру, включая школы, больницы, общественные объекты и жилые дома, в результате чего люди остаются без крова и часто вынужденно становятся беженцами или внутренне перемещенными лицами;

● Демографическая ситуация в городских центрах, мегаполисах и второстепенных городах стремительно меняется. Большинство из них испытывают трудности с удовлетворением потребностей в межпоколенческих системах жилья, обеспечивающих поддержку и уход за людьми с инвалидностью, молодежью, детьми, женщинами, коренными народами и пожилыми людьми;

● Во всем мире растет число принудительных выселений, что напрямую приводит к перемещению населения и усугубляет жилищный кризис. Становиться свидетелем сноса собственного дома означает больше, чем потеря личных вещей. Это длительная психологическая и физическая травма;

● Во всем мире города испытывают серьезное воздействие климатических изменений, включая масштабные наводнения, увеличение температуры и ухудшение качества воздуха в городской среде. Семьи, проживающие в ненадлежащих жилищных условиях, сталкиваются с непропорционально сильным воздействием изменения климата;

● Женщины исторически несли на себе бремя работы по уходу. Тем не менее, они по-прежнему сталкиваются со структурными барьерами, в частности в сфере снабжения жильем, права собственности на недвижимость, трудоустройства, доступа к базовым услугам и мобильности;

● Экономический кризис и другие сопутствующие факторы лишают семьи и индивидов жилья с беспрецедентной скоростью. Многие города выбирают криминализировать бездомность, зачастую не предлагая при этом практически никаких решений или альтернатив;

● Во всем мире жилищное строительство недостаточно интегрировано в более широкие экономические и инфраструктурные системы, такие как водоснабжение и санитария, электроснабжение, мобильность, транспортная связность, общественные объекты, образование и здравоохранение. Отсутствие скоординированного подхода к созданию, обслуживанию и финансированию инфраструктуры и предоставлению базовых услуг усугубляет последствия недостатков в сфере снабжения жильем;

● Доля строительных работ и строительных материалов вроде бетона в объеме глобальных выбросов парниковых газов составляет примерно треть в ущерб использованию низкоуглеродных альтернатив, а также традиционных и местных строительных технологий;

● Недостаточный профессиональный потенциал, а также нехватка данных и фактов зачастую приводят к принятию неверных решений, способствуя распространению явлений эксплуатации и коррупции.

Несмотря на эти общие черты, каждый район, город, страна, регион и континент имеют свои особенности. Чтобы по-настоящему понять суть этого кризиса, необходимо по-настоящему учитывать местный и национальный контекст.

Масштаб глобальной проблемы в сфере снабжения жильем требует решительных, согласованных и неотложных мер. В основе данного Призыва к действию лежит просьба о пересмотре приоритетов в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем на основе комплексной жилищной политики, подкрепленной организованными действиями с участием многих заинтересованных сторон, долгосрочным финансированием, укреплением потенциала в области реализации, многоуровневым управлением, устойчивыми государственными инвестициями и механизмами подотчетности с измеримыми результатами.

ОТ ДИАГНОЗА К ДЕЙСТВИЮ

Мы признаем итоги последовательных обязательств, которые определили ход многосторонних действий в сфере жилищного строительства — от признания права на адекватное жилье в качестве международно признанного права человека до процессов Habitat и вплоть до «Повестки дня [в области устойчивого развития] на период до 2030 года» и «Пакта во имя будущего». В год, когда отмечается десятилетие «Новой программы развития городов», мы призываем государства-члены ускорить ее реализацию и укрепить роль UN-Habitat как агентства по налаживанию партнерских отношений для более эффективного решения глобального жилищного кризиса.

Стратегический план ООН-Хабитат на 2026–2029 годы предлагает план действий по ускорению работы в сфере жилищного строительства посредством разнообразных механизмов вроде Межправительственной экспертной рабочей группы открытого состава по вопросам адекватного жилья для всех (OEWG-H). Государствам-членам и заинтересованным сторонам рекомендуется активно участвовать в работе этой группы, выдвигая экспертов и специалистов-практиков и содействуя инклюзивному участию путем обеспечения вовлечения недостаточно представленных групп.

Появляется явная возможность позиционировать следующее десятилетие и последующие пять сессий Всемирного форума городов (2026–2036 гг.) как десятилетие действий по ускорению реализации Новой программы развития городов и обеспечению ощутимого прогресса в достижении ЦУР. Результаты Всемирного форума городов должны включать отслеживаемые обязательства, документировать успешные программы и проекты и делиться путями реализации для обоснования повестки дня на период после 2030 года.

Процессы на местном и национальном уровнях способствуют созданию сильного политического импульса для реализации повестки дня в области жилищного строительства. В кратком резюме Бакинского заседания министров по Новой программе развития городов, Найробийской декларации Второго Африканского городского форума (апрель 2026 г.) и многих региональных соглашениях изложены амбициозные приоритеты в области обеспечения адекватного, доступного, инклюзивного и климатоустойчивого жилья. Этот документ также открывает возможности для новых форм взаимодействия, обмена опытом и сотрудничества между странами Юга и между странами Юга и Севера.

Эти призывы к действию сгруппированы по трем направлениям: признание основополагающих прав и факторов, лежащих в основе жилищного кризиса, реагирование на его непосредственные проявления и преобразование систем жилищного строительства и обеспечения жильем для справедливого, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого будущего для всех.

ПРИЗНАНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ И ФАКТОРОВ

1. Защитите, уважайте и обеспечьте наши права!

В различных странах и регионах жилье по-прежнему рассматривается скорее как товар, а не как право, а факты выселения, снос зданий, конфликты и переселение населения подрывают достоинство, безопасность и средства к существованию людей. Мы призываем к полному принятию и обеспечению соблюдения правозащитного подхода к жилью, включая гарантии против принудительных выселений, укрепление прав на владение и пользование жильем, защиту арендаторов, а также доступ к правосудию. При поддержке международных организаций национальные и местные органы власти должны закрепить эти принципы в правовых, политических, институциональных рамках и системах планирования землепользования, которые признают и защищают социальную и экологическую функцию жилья. Мы призываем к институционализации подходов, основанных на участии и инициативе сообществ, в рамках региональных, национальных и местных систем жилищного обеспечения.

2. Защитите наши дома!

Семьи, индивиды и внутренне перемещенные лица часто вынуждены селиться в небезопасных или не отвечающих стандартам жилищах, что подвергает их риску повторного перемещения, угрозе безопасности и социальной изоляции. Мы призываем к применению комплексных подходов в сфере снабжения жильем, которые объединяют гуманитарную помощь, восстановление и долгосрочное развитие, способствуя климатоустойчивому и ориентированному на интересы людей восстановлению городов в нестабильных и постконфликтных регионах, а также облегчая их доступ к финансированию в сфере развития и борьбы с климатическими изменениями. Национальные и местные органы власти, участники гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития, а также международные организации должны защищать жилье и жизненно важную гражданскую инфраструктуру, укреплять меры защиты от перемещения лиц и разрушений и поддерживать механизмы, обеспечивающие эффективное соблюдение этих мер защиты. Мы призываем к применению скоординированного подхода, направленного на приоритетное решение задач восстановления и реабилитации, а также, в конечном итоге, — на возвращение внутренне перемещенных лиц в родные очаги. Всем национальным правительствам необходимо гарантировать право на свободное и предварительное осознанное согласие.

3. Уважайте наше разнообразие!!

Системы жилищного обеспечения по-прежнему игнорируют местный контекст и разнообразные реалии, связанные с гендерной, этнической принадлежностью, культурой, возрастом, инвалидностью, правовым статусом и гражданством, которые определяют доступ к земельным участкам и жилью, усугубляя изоляцию и неравенство для многих. Мы призываем к применению межпоколенческих и межсекторальных подходов к жилищному вопросу, которые ставят людей в центр политики и ее реализации, признавая различные группы в качестве соавторов. Гражданское общество и общественные движения на местах должны играть ведущую роль наряду с правительством, частным сектором и специалистами, внедряя и защищая принцип разнообразия в жилищной политике.

4.Обеспечьте нам климатоустойчивые дома!

Последствия климатических изменений усугубляют проблему отсутствия жилищной безопасности и вынужденного переселения, несоразмерно затрагивая сообщества, которые и без того находятся в уязвимом социальном, экономическом и экологическом положении в различных районах, городах и регионах. Мы призываем к созданию систем жилищного обеспечения, которые укрепляют устойчивость к климатическим изменениям, сохраняют биоразнообразие и смягчают вредные последствия климатических изменений за счет природоориентированных, инициированных сообществами и укорененных в местных условиях решений, направленных на обеспечение климатической справедливости и подкрепленных экологически сознательной урбанизацией и планированием. Мы призываем укреплять возглавляемые людьми локальные, традиционные и местные практики наряду с мерами на макроуровне со стороны национальных и местных органов власти, направленными на создание устойчивой инфраструктуры, развитие возобновляемой энергетики, обеспечение базовых услуг, готовность к стихийным бедствиям и их предотвращение, обеспечение средств к существованию и укрепление социальных сетей.

РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО КРИЗИСА

5. Дом как катализатор интеграции!

Жилье слишком часто находится в изоляции от инфраструктуры, основных услуг и экономических возможностей, а разрастание городов, пространственная сегрегация и плохо скоординированное планирование землепользования вынуждают семьи с низким доходом переселяться в периферийные и изолированные районы, удаленные от рабочих мест, услуг и возможностей. Мы призываем к применению комплексного и основанного на широком участии подхода к территориальному планированию, который - с учетом гендерных факторов» - связывал бы жилье с транспортом, услугами, источниками средств к существованию, а также природным и культурным наследием, одновременно способствуя формированию смешанных, инклюзивных и хорошо обеспеченных услугами межпоколенческих районов. Мы призываем специалистов, представителей научного сообщества и научно-исследовательских институтов разработать совместную концепцию с правительством и гражданским обществом, предусматривающую комплексное городское планирование и целевое субсидирование, включающее снабжение жильем, обеспечение экономических возможностей и транспорт.

6.Обеспечить доступность жилья для всех!

Жилье становится все менее доступным из-за роста цен на землю, спекуляций на рынке недвижимости, краткосрочной аренды, нестабильности рынка труда, ограниченного предложения жилья и неравного доступа к финансированию, что вынуждает многие семьи становиться бездомными и жить в ненадлежащих (неудовлетворительных) условиях. Мы призываем к принятию последовательных мер по повышению доступности жилья, включая расширение доступа к арендному и социальному жилью, продвижение инклюзивного зонирования (назначения земель), усиление субсидий и стратегий снижения затрат, регулирование спекулятивных практик, совершенствование систем налогообложения недвижимости и доступа к финансированию для групп населения с разным уровнем дохода. Мы призываем парламентариев и национальные правительства принять законодательные меры, обеспечивающие защиту доступности жилья, одновременно стимулируя увеличение объемов жилищного строительства посредством программ государственного жилищного строительства, Институтов Финансирования Развития (DFI), инициатив частного сектора и индивидуального строительства жилья.

7. Обеспечить жилье без дискриминации!

Жилые районы — это нечто большее, чем просто их физический вид и расположение; это пространства заботы, социальных связей, культуры, безопасности и общественной жизни, которые способствуют раскрытию человеческого потенциала, благополучию и укреплению чувства принадлежности к сообществу. Мы призываем к внедрению подходов в жилищной сфере, которые учитывают гендерные аспекты, разнообразие и сексуальную ориентацию, а также содействуют доступности, территориальной близости, безопасности, благополучию и социальной интеграции путем противодействия гендерному насилию, укрепления общественных и совместно используемых пространств, а также продвижения универсального и инклюзивного проектирования жилья. Мы настоятельно рекомендуем правительствам, профессиональным организациям и гражданскому обществу разработать четкие руководящие принципы, способствующие созданию инклюзивных и многофункциональных жилых районов, укрепляющих социальную сплоченность, сокращающих сегрегацию и улучшающих безопасность, здоровье и достоинство для всех.

8. Прекратить принудительные выселения!

Принудительные выселения и перемещения представляют собой грубые нарушения международно признанных прав человека, подрывают жилищную безопасность, лишают людей средств к существованию, усугубляют климатический кризис, ущемляют достоинство и ослабляют системы местных общин, причем зачастую без надлежащих гарантий или альтернатив. Мы призываем к усилению мер защиты от принудительных выселений и перемещений, включая правовые гарантии, механизмы мониторинга и превентивные подходы, обеспечивающие правовые гарантии владения и пользования жильем, при этом уделяя приоритетное внимание благоустройству на местах, подходам, основанным на участии общин, а также адекватной компенсации и альтернативам в тех случаях, когда переселения нельзя избежать. Парламентские комитеты, правительственные ведомства, институты по правам человека и международные организации, действующие при поддержке агентств ООН, должны усилить подотчетность и создать постоянные многосторонние механизмы для мониторинга, картографирования и реагирования на глобальные вопросы, связанные с принудительными выселениями и перемещением населения.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

9. Диверсифицировать подходы к решению жилищных вопросов!

Миллионы людей уже формируют облик городов посредством самостоятельно возведенного, постепенно строящегося и неформального жилья, однако эти явления по-прежнему не находят отражения в политике и законодательстве. Мы призываем к применению разнообразного и ориентированного на местные условия подхода, который включает поэтапное строительство жилья, общегородское благоустройство неформальных поселений, легализацию, арендное и социальное жилье, кооперативы, общественные земельные фонды, инклюзивное жилье и дома, построенные при ведущем участии местных сообществ. Мы поощряем более тесное сотрудничество между национальными и местными органами власти, гражданским обществом, поставщиками и операторами жилья, финансовыми учреждениями частного сектора и банками, которые внедряют инновации и стимулируют программы, ориентированные на спрос, посредством сочетания государственных, частных, общинных, микро- и смешанных финансовых инструментов.

10. Обеспечьте землю для жилья!

Растущая урбанизация, усиление роли финансового сектора и слабые системы управления земельными ресурсами приводят к росту стоимости земли, спекуляциям с недвижимостью, пространственному неравенству и отсутствию гарантий прав собственности. Мы призываем к усилению государственного и местного управления земельными ресурсами посредством надлежащего регулирования земельных рынков, пресечения спекуляций, налогообложения недвижимости, инклюзивного жилищного строительства, строительных сборов и фиксации стоимости земли, что обеспечит справедливый доступ к земельным участкам, оснащенным коммуникациями и защищенным от рисков. Мы призываем парламенты и национальные ведомства децентрализовать управление земельными ресурсами в пользу местных властей и муниципалитетов; земельные институты, сообщества и участники процесса развития должны укреплять права собственности и защитные механизмы, одновременно продвигая инклюзивные и подотчетные системы управления земельными ресурсами.

11. Направлять средства туда, где в них есть потребность!

Системы финансирования жилищного строительства остаются фрагментированными, нескоординированными и недоступными, характеризуются ограниченными государственными инвестициями, неравным доступом к кредитам и механизмами, которые не охватывают домохозяйства и сообщества с низким уровнем дохода. Мы призываем к переосмыслению цепочки создания стоимости в сфере финансирования жилищного строительства, чтобы уделить приоритетное внимание инклюзивности и масштабируемости, путем укрепления муниципальных финансов с акцентом на финансовую автономию и стратегии формирования доходов. Мы призываем банки развития и частный сектор уделять приоритетное внимание обеспечению доступа к кредитам и созданию предсказуемых, долгосрочных механизмов финансирования, основанных на территориальном подходе и доступных для тех, кто в них больше всего нуждается. Мы призываем частный сектор сотрудничать с национальными и местными органами власти, центральными банками, финансовыми институтами и организованными системами общественных сбережений в целях разработки новых подходов к расчету и управлению рисками, адресной направленности субсидий, расширения доступа к кредитам и смешанному финансированию. Мы призываем парламентариев и национальные министерства финансов диверсифицировать государственные субсидии с учетом разнообразия подходов к решению жилищных вопросов, привлекая частные сбережения и сбережения под руководством сообществ.

12. Поощряйте многосекторный и многосторонний подход!

Фрагментированные системы планирования продолжают усугублять изоляцию, пространственное неравенство и неэффективный рост городов, отделяя жилищное строительство от земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта, средств к существованию и основных услуг. Мы призываем к применению интегрированных и системных подходов к планированию, встраивающих жилищное строительство в более широкие территориальные и городские рамки, одновременно способствуя обеспечению равенства, инклюзивности, пространственной справедливости и права на жизнь в городе. Мы настоятельно призываем использовать этот рычаг путем расширения полномочий местных органов власти, местных организаций гражданского общества и представителей частного сектора для совместного достижения результатов.

13. Укреплять многоуровневое и основанное на широком участии управление!

Эффективные системы жилищного строительства требуют тесного сотрудничества, партнерства и координации на всех уровнях власти, а также с местными некоммерческими организациями, гражданским обществом, специалистами и участниками процесса развития. Местные и региональные органы власти, от городов среднего размера до мегаполисов, часто несут ответственность за реализацию без необходимых полномочий, финансирования или институциональной поддержки, требуемых для эффективного выполнения задач. Мы призываем государства-члены проводить структурные реформы, которые проясняют ответственность, улучшают координацию между институтами, областями экономики и заинтересованными сторонами, а также расширяют возможности местных и региональных органов власти посредством децентрализованного финансирования, инструментов планирования с участием общественности и укрепления институционального потенциала и потенциала в области реализации. Национальные правительства, местные и региональные органы власти, сообщества, специалисты, партнеры по развитию и гражданское общество должны укреплять механизмы многоуровневого и многостороннего управления на уровне мегаполисов и регионов, которые поддерживают обеспечение жильем на основе принципа инклюзивности, общегородское благоустройство неформальных поселений и трансформацию городов с учетом местных условий.

14. Обеспечить приверженность реализации, подотчетности и выполнению обязательств.

Обязательств в сфере жилищного строительства хватает, однако их выполнение по-прежнему остается на низком уровне из-за слабой координации, ограниченных возможностей и неэффективных систем. Мы призываем к реализации национальных стратегий в сфере жилищного строительства, включающих четкие планы действий, измеримые целевые показатели и надежные механизмы мониторинга и отчетности, наряду с постоянными инвестициями в системы образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации, которые укрепляют потенциал в области реализации. Мы призываем представителей гражданского общества, местные, региональные и национальные органы власти налаживать партнерские отношения, создавать эффективные национальные форумы по вопросам жилищного строительства и совместные комитеты в целях наращивания потенциала, укрепления координации, документирования успешного опыта и мониторинга прогресса. На глобальном уровне мы призываем UN-Habitat использовать Всемирный форум городов в качестве ключевой площадки для мониторинга прогресса в реализации Новой программы развития городов и расширения масштабов применения успешного опыта в сфере жилищного строительства.

15. Использовать знания и данные в интересах общества!

Системы жилищного строительства часто работают с неполной, разрозненной и устаревшей информацией, касающейся земельных реестров, исследований в сфере жилищного строительства и рынка жилья, данных переписи населения и демографической статистики, а также экономических показателей. Это затрудняет реагирование на быстро меняющиеся потребности, стихийные бедствия или на задачи долгосрочного планирования. Мы призываем к твердой приверженности подходу, основанному на фактах, который сочетает данные, полученные на местном уровне и с участием сообществ, с научными и академическими знаниями. Мы призываем академические институты, партнеров в области исследований и практических специалистов устранять пробелы в знаниях и потенциале, интегрируя возможности искусственного интеллекта, с целью создания более прочных аналитических и эмпирических рамок. Мы призываем международные организации, правительства и академическое сообщество выступать за выделение дополнительных ресурсов для ускорения исследований, особенно в странах глобального Юга. Это включает разработку целевых программ по развитию потенциала специалистов, должностных лиц государственного сектора, гражданского общества и общественных движений в направлении процессов планирования на основе участия.

В заключение мы выражаем благодарность правительству Азербайджана и его народу за теплый прием. Бакинский призыв к действию представляет собой амбициозный призыв к устранению коренных причин жилищного кризиса. Вместе мы должны объединить усилия и противостоять этим вызовам, не оставляя никого позади.