Из медицинского учреждения в ДР Конго сбежали шестеро инфицированных Эболой

В Демократической Республике Конго произошел инцидент: шесть пациентов покинули центр лечения лихорадки Эбола после того, как местные жители подожгли его, сообщает издание Actualité.

По данным источника, в центре, расположенном в городе Рвампара на северо-востоке страны, находился пациент с предполагаемой лихорадкой Эбола в терминальной стадии.

Он скончался после поступления в медучреждение. Его родственники потребовали выдать тело, однако медики отказали, объяснив риски заражения. После этого они подожгли комплекс, который был развернут неправительственной организацией ALIMA, включая палатки и оборудование.