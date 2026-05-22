Доха вступает в переговоры с Ираном по урегулированию военного конфликта

Катарская группа переговорщиков прибыла в пятницу в Тегеран по согласованию с Соединенными Штатами, чтобы помочь в достижении соглашения о прекращении войны с Ираном и урегулировании нерешенных вопросов.

Об этом сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

Доха, которая ранее выступала посредником в войне в секторе Газа и в других зонах международной напряженности, до сих пор воздерживалась от посреднической роли в войне с Ираном после того, как сама подверглась ударам иранских ракет и беспилотников в ходе недавнего конфликта.