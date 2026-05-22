Премьер-министр: Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в 2025 году вырос более чем на 10%

Торгово-экономические отношения Азербайджана со странами СНГ последовательно укрепляются и демонстрируют позитивную динамику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов заявил на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Ашхабаде.

По его словам, в 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ увеличился более чем на 10 %.

Глава правительства отметил, что в стране последовательно развиваются промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера и высокотехнологичные отрасли экономики.

Он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов государственной политики остается развитие зеленой энергетики.

«Масштабные проекты в сфере возобновляемых источников энергии не только способствуют укреплению экологической устойчивости, но и служат расширению инвестиционного и экспортного потенциала страны», - сказал Али Асадов.

Премьер-министр также заявил, что особое внимание уделяется восстановлению Карабахского региона, где реализуется качественно новая модель устойчивого развития. По его словам, в регионе создаются зоны зеленой энергии, применяются современные инфраструктурные решения, инновационные технологии, а также концепции «умных городов» и «умных сел».

Али Асадов добавил, что уже сегодня Карабахский регион становится важным пространством экономической активности, инвестиций и устойчивого развития.