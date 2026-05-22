Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из Армении

Роспотребнадзор объявил о временной приостановке ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды «Джермук», производимой армянским ЗАО «Джермук Групп».

По сообщению ведомства, причиной стало несоответствие маркировке и превышение допустимых показателей.

По данным инспекции, концентрация гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов в воде превышает нормы техрегламента, что делает её реализацию невозможной на территории Евразийского экономического союза. Ведомство подчеркнуло: потребление продукции, вводящей покупателей в заблуждение относительно лечебных свойств, может негативно сказаться на здоровье.

Уведомления о мерах направлены в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран ЕАЭС.

Это уже второе ограничение за последние три недели: ранее реализация «Джермука» также приостанавливалась из‑за превышения допустимого уровня гидрокарбонат‑иона, хлоридов и сульфатов.