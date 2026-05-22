Режиссёр-постановщик Театра пантомимы назначен на должность

Режиссёр-постановщик Азербайджанского государственного театра пантомимы Джейхун Дадашев назначен на новую должность.

Отныне он продолжит свою деятельность в качестве заместителя директора Азербайджанского государственного театра пантомимы по творческим вопросам.

Отметим, что Дж.Дадашев работает в Театре пантомимы с 2000 года - за эти годы он поставил множество спектаклей, выступая в них как актёр и режиссёр. Кроме того, он неоднократно проводил мастер-классы как в стране, так и за её пределами.