Spotify назвал самый популярный трек «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Самой популярной песней конкурса «Евровидение 2026», по версии Spotify, на данный момент является трек итальянского участника Sal Da Vinci «Per Sempre Sì».

Композиция стремительно набирает прослушивания (более 18,5 млн с момента релиза) и уже уверенно лидирует среди всех участников конкурса, заметно опережая конкурентов по стримингу.

Напомним, что сам артист представит Италию на шоу после победы на фестивале Сан-Ремо 2026-м- интерес к песне подтверждается и общим трендом: трек стал вирусным в соцсетях и активно распространяется за пределами Италии

Ниже представлен список самых популярных песен «Евровидения 2026» - отметим, что главные фавориты конкура, представляющие Финляндию Линда Лампениус и Пете Парконнен, занимают в рейтинге Spotify третью позицию (более 9 млн прослушиваний).