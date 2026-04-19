В Батуми задержаны граждане Азербайджана по делу о наркоторговле

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Батуми двух граждан Азербайджана, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны лица 1995-го (А. А.) и 1994-го (С. З.) годов рождения. При обыске в месте их временного проживания полиция обнаружила крупную партию наркотиков и психотропных веществ. Также правоохранителями были изъяты различные материалы, предназначенные для упаковки и последующего распространения запрещенных препаратов.

На текущий момент задержанным предъявлены официальные обвинения. По факту совершения преступления ведется расследование для установления всех обстоятельств дела и каналов поставки веществ.