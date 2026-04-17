Пашинян: народ Армении должен изгнать из политики «псов и шакалов» партии войны
Народ Армении должен встать на защиту мира и изгнать из политики «псов и шакалов» партии войны, а также политических бомжей.
Об этом на заседании Национального Собрания заявил 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян, представляя отчет о ходе выполнения и результатах реализации программы Правительства Республики Армения (2021–2026 гг.) за 2025 год.
Он подчеркнул, что по делу о конфискации незаконного имущества Кассационный суд Республики Армения уже вынес первое решение.
«Убежден, что этим процесс превращения известных вам кругов в бомжей становится необратимым», — сказал Пашинян.
