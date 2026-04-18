Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом говорится в публикации МИД в социальной сети «X».

Сообщается, что неформальный саммит состоялся в рамках Анталийского дипломатического форума.

В своём выступлении министр подчеркнул, что на глобальном уровне усиливается геополитическая фрагментация и продолжаются конфликты в различных регионах, и в этих условиях возрастает роль регионального сотрудничества.

Он отметил также, что регулярные неформальные встречи Совета министров иностранных дел, а также формат «ОТГ+», учреждённый на саммите в Габале в октябре 2025 года и получивший дальнейшее развитие в Стамбуле в марте 2026 года, служат продвижению инклюзивных и стратегических партнёрств.

17:30

Источник: АПА