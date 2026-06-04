Путин: В нынешнем внешнеполитическом курсе Еревана нет ничего сверхъестественного
Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний внешнеполитический курс Армении, ориентированный на западное направление, не является неожиданным.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом глава российского государства сказал на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума.
«Ничего такого сверхъестественного здесь нет. Политические силы, которые стоят за действующим Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, давно говорят об этом и открыто это делают», - отметил он.
Говоря о возможном вступлении Армении в Европейский Союз, российский лидер подчеркнул, что Москва ожидает проведения референдума по этому вопросу.
«Сам Премьер-министр Никол Пашинян совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по вопросу присоединения Армении к Евросоюзу. У нас только одна просьба - сделайте это как можно быстрее», - сказал Президент России.
В. Путин также напомнил об обстоятельствах присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу. По его словам, Россия в свое время поддержала включение Армении в интеграционное объединение по просьбе самого Еревана.
«Что касается Армении, то Россия настаивала на том, по просьбе Армении, чтобы ее присоединили к ЕАЭС, имея в виду, что по ряду параметров состояния экономики Армения не очень вписывалась в общую картину», - добавил российский лидер.