Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами

Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на той базе, которая была достигнута во время российско-американских переговоров в Анкоридже.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом [США Дональдом] Трампом в Анкоридже», — отметил Путин.

Российский лидер напомнил, что во время тех переговоров перед Россией были поставлены вопросы, в рамках которых страна могла бы пойти на определенные компромиссы.

«И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», — подчеркнул он.