Турал Асадов пожаловался на штраф: Автомобилем нужно управлять с линейкой? - ФОТО

Азербайджанский телеведущий Турал Асадов сообщил, что был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

По словам ведущего, штраф был выписан за наезд автомобиля на дорожную разметку.

Комментируя ситуацию, Асадов выразил недовольство решением соответствующих структур.

«Не подумайте, что я говорю об этом из-за 40 манатов. Дело не в этом. Речь идёт о 4 сантиметрах. По-вашему, автомобилем нужно управлять с линейкой?» — написал телеведущий.