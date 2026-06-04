 Турал Асадов пожаловался на штраф: Автомобилем нужно управлять с линейкой? - ФОТО | 1news.az | Новости
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Турал Асадов пожаловался на штраф: Автомобилем нужно управлять с линейкой? - ФОТО

First News Media23:00 - 04 / 06 / 2026
Турал Асадов пожаловался на штраф: Автомобилем нужно управлять с линейкой? - ФОТО

Азербайджанский телеведущий Турал Асадов сообщил, что был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

По словам ведущего, штраф был выписан за наезд автомобиля на дорожную разметку.

Комментируя ситуацию, Асадов выразил недовольство решением соответствующих структур.

«Не подумайте, что я говорю об этом из-за 40 манатов. Дело не в этом. Речь идёт о 4 сантиметрах. По-вашему, автомобилем нужно управлять с линейкой?» — написал телеведущий.

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