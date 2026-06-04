Задержаны лица, создававшие поддельные кредитные страницы от имени банков - ВИДЕО

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД поступили обращения от граждан, которые сообщили, что стали жертвами мошенников через поддельные страницы в социальных сетях, имитирующие банки и кредитные организации.

В результате с их банковских карт были похищены денежные средства.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе оперативно-технических мероприятий Киберполиции были выявлены и задержаны ещё двое подозреваемых — 20-летний Джафар Байрамзаде и 23-летний Эйнулла Маилов.

Следствием установлено, что они создавали в социальных сетях фейковые профили, визуально схожие с официальными страницами банков и небанковских кредитных организаций, через которые предлагали гражданам «кредиты под низкий процент», «быстрые кредиты» и «займы без поручителей».

После того как потерпевшие вводили данные своих банковских карт, включая CVV-коды и одноразовые OTP-пароли по отправленным злоумышленниками ссылкам, эта информация попадала в распоряжение подозреваемых. Получив доступ к счетам, они осуществляли несанкционированные переводы средств на различные банковские карты, после чего обналичивали деньги.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. В отношении Эйнуллы Маилова судом избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Джафара Байрамзаде следственные действия продолжаются.

В МВД вновь призвали граждан пользоваться только официальными и лицензированными финансовыми платформами, не передавать данные банковских карт по сомнительным ссылкам и при подозрительных ситуациях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.