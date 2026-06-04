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Токаев посетит Азербайджан

First News Media20:20 - Сегодня
Токаев посетит Азербайджан

В текущем году ожидается визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на мероприятии в Астане, приуроченном ко Дню независимости и Дню вооруженных сил Азербайджана.

Дипломат подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном за последние пять лет получили активное и последовательное развитие: "В этом году исполняется пять лет моей дипломатической службы в Казахстане. За этот период двусторонние отношения получили активное и последовательное развитие. Между Азербайджаном и Казахстаном сегодня существует высокий уровень взаимопонимания, доверия и поддержки практически по всем вопросам".

Атамогланов отметил, что стратегическое партнерство и союзнические отношения между двумя странами вышли на новый уровень. Он напомнил о подписании в 2022 году Декларации об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений, а также о создании в 2023 году Высшего межгосударственного совета и проведении двух его заседаний.

Посол также обратил внимание на интенсивный политический диалог между главами двух государств. По его словам, за последние пять лет президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Казахстан 8 раз, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев шесть раз посетил Азербайджан.

"В этом году ожидается визит президента Казахстана в Азербайджан", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что активные контакты проходят и на других высоких уровнях. В 2022–2025 годах премьер-министры двух стран совершили восемь взаимных визитов, а министры иностранных дел - семь взаимных визитов.

Атамогланов сообщил, что договорно-правовая база между Азербайджаном и Казахстаном продолжает расширяться: только за последние четыре года подписано 64 документа, а общее число подписанных между странами документов достигло 190.

Посол отметил рост сотрудничества в сферах транспорта, логистики, инвестиций, энергетики, "зеленой" энергетики и торговли. По его словам, товарооборот между двумя странами увеличился в 5 раз, а созданный Азербайджано-Казахстанский совместный инвестиционный фонд уже рассматривает несколько проектов.

Отдельно дипломат остановился на роли Среднего коридора, заявив что Азербайджан и Казахстан продолжают совместные усилия по повышению его привлекательности, конкурентоспособности, скорости и безопасности перевозок. В настоящее время транспортировка по коридору занимает 15–18 дней.

Атамогланов также отметил, что запуск Зангезурского коридора, известного на международном уровне как "Маршрут Трампа за международный мир и процветание", значительно расширит возможности Среднего коридора. По его словам, на азербайджанском участке Зангезурского коридора уже готовы 90% автомобильной и около 70% железной дороги.

Кроме того, дипломат сообщил, что в ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, которая является частью проекта "Цифровой шелковый путь".

Он также отметил успешную реализацию проекта экспорта "зеленой" энергии на европейские рынки через Каспийское море. Для практической реализации проекта Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соответствующее соглашение и создали совместное предприятие.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Атамогланов подчеркнул развитие связей в сфере культуры, образования и туризма. По его словам, в 2025 году число посетителей из Казахстана в Азербайджан достигло 104 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Он добавил, что согласно статистике 2025 года, в университетах Казахстана обучаются 346 граждан Азербайджана, а в университетах Азербайджана - 180 граждан Казахстана.

В заключении дипломат подчеркнул, что Казахстан стал для его семьи второй родиной, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между двумя братскими странами.

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