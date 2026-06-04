В Азербайджан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве, задержанный в ОАЭ

Гражданин Азербайджана Полад Бабаев, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов в Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве юстиции, его местонахождение было установлено на территории ОАЭ, после чего он был задержан.

По версии следствия, с 2022 года Бабаев вводил граждан в заблуждение, обещая содействие в оформлении пенсии по инвалидности либо трудоустройстве. Получая от потерпевших денежные средства под различными предлогами, он причинил им значительный материальный ущерб.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 и 178.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество).

После передачи необходимых документов и проведения соответствующих переговоров была достигнута договорённость о его экстрадиции в Азербайджан.