Путин: Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, прежде всего в сфере энергетики

Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, в том числе и энергетике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума.

«У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений. Пока преждевременно об этом говорить. Это касается и энергетики прежде всего. Мы увидимся с Президентом Алиевым, обязательно обо всем этом поговорим», - подчеркнул Президент России.

Он также отметил, что «отношения между двумя странами выстраиваются и выстраиваются в очень позитивном ключе».