Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Как сообщили в МИД, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние азербайджано-иранских отношений, перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и вопросы безопасности.

Аббас Арагчи подробно проинформировал азербайджанского коллегу о ходе переговорного процесса вокруг Ирана и последних событиях в этом направлении. В свою очередь Джейхун Байрамов подчеркнул важность дипломатических усилий для сохранения региональной стабильности.

Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также обсудили последние процессы, представляющие взаимный интерес.